ФОТО | „Прекрасно загорела!“: Шарлиз Терон восхитила пляжной фотосессией

47-летняя артистка почти всё время посвящает работе и воспитанию детей. В середине апреля Терон позволила себе сделать перерыв и отправилась восстанавливать силы в страну с жарким климатом. Шарлиз получает удовольствие от размеренного пляжного отдыха. Звезда фильма „Форсаж“ заметно загорела.

Сегодня Терон устроила фотосессию на пляже. Обладательница премии „Оскар“ составила стильный образ. Шарлиз облачилась в белое бикини, прикрыла голову соломенной шляпкой и надела солнцезащитные очки. Актриса расслабленно расположилась на шезлонге и сделала глоток охлажденного шампанского. „Небольшой тост за весну“, — пошутила Терон.

Поклонники звезды Голливуда пришли в восторг от редких кадров. Обычно Шарлиз предпочитает не показывать свою личную жизнь в соцсетях и редко посещает светские мероприятия. „Необычная женщина! Слишком прекрасна и удивительна, чтобы быть правдой“, „Сексуальная красотка прекрасно загорела!“, „От снимков просто дыхание захватывает“, „Выглядишь потрясающе“, „Светится ярче солнца“, — высказались пользователи.



