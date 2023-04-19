Шоубиз
19.04.2023, 11:00

ВИДЕО | „Страшнейшее ДТП привело в реанимацию“: Дмитрий Дибров иронизирует насчет собственной аварии

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Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров
ФОТО: Youtube

„Мерседес“ Дмитрия Диброва врезался в полицейскую машину на Звездном бульваре. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. В Сеть попал ролик дорожного происшествия, — пишет „СтарХит“.

63-летний телеведущий подтвердил неприятную новость. „Ребята, откуда вы все это узнаете? Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение, а вы мне уже звоните. Потрясающе! Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно человек въехал. У меня так тоже было“, — прокомментировал ведущий.

Позднее он более иронично прокомментировал моментально разлетевшиеся слухи о последствиях происшествия: „„Благодаря блогерам и интернет-сми выяснилось, что страшнейшее ДТП привело меня в реанимацию, что бедная Полина (жена) бьется в падучей, предвидя испытание вдовьей доли, трое детей готовят проникновенные речи на могиле у папы…“ И подытожил: „Как говорил бы мой любимый поэт Вертинский: „Буря в клизме!“

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