ВИДЕО | „Страшнейшее ДТП привело в реанимацию“: Дмитрий Дибров иронизирует насчет собственной аварии(6)
„Мерседес“ Дмитрия Диброва врезался в полицейскую машину на Звездном бульваре. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД. В Сеть попал ролик дорожного происшествия, — пишет „СтарХит“.
63-летний телеведущий подтвердил неприятную новость. „Ребята, откуда вы все это узнаете? Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение, а вы мне уже звоните. Потрясающе! Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно человек въехал. У меня так тоже было“, — прокомментировал ведущий.
Позднее он более иронично прокомментировал моментально разлетевшиеся слухи о последствиях происшествия: „„Благодаря блогерам и интернет-сми выяснилось, что страшнейшее ДТП привело меня в реанимацию, что бедная Полина (жена) бьется в падучей, предвидя испытание вдовьей доли, трое детей готовят проникновенные речи на могиле у папы…“ И подытожил: „Как говорил бы мой любимый поэт Вертинский: „Буря в клизме!“