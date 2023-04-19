ВИДЕО | „Страшнейшее ДТП привело в реанимацию“: Дмитрий Дибров иронизирует насчет собственной аварии

63-летний телеведущий подтвердил неприятную новость. „Ребята, откуда вы все это узнаете? Я сейчас сотрудникам ДПС как раз заполняю объяснение, а вы мне уже звоните. Потрясающе! Я прекрасно себя чувствую. Совершенно бытовая ситуация, ну что вы. Въехал человек, с кем это не бывает? Совершенно случайно человек въехал. У меня так тоже было“, — прокомментировал ведущий.