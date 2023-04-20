ВИДЕО | Трейлер новой „Гостьи из будущего“ с Юрой Борисовым расстроил дочь „советской Алисы“(7)
В Сети появился трейлер фантастического блокбастера „Сто лет тому вперед“, снятого по одноименной повести Кира Булычева. В нем появляются такие артисты, как Александр Петров, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, а также Константин Хабенский, Федор Бондарчук и Виктория Исакова.
Роль школьника из Москвы Коли Герасимова досталась 21-летнему Марку Эйдельштейну (сериал „Монастырь“), а Алису Селезневу исполнила 25-летняя Даша Верещагина, известная роли Китти в сериале „Анна К“ от Netflix. Неутомимый Александр Петров в новом фильме попробовал себя в амплуа космического пирата Весельчака У (который в отличие от книги имеет вполне спортивное телосложение), а Юра Борисов — Глота.
По сюжету Герасимов и Селезнева живут в Москве, однако девушка — на сто лет позже. Героям предстоит встретиться, чтобы решить судьбу Вселенной и сразиться с галактическим злом.
Российский актер Борис Щербаков, игравший эпизодическую роль в фильме „Гостья из будущего“ 1984 года, заявил, что актерский состав подобран хорошо, и пожелал успеха в прокате. „Если судить по трейлеру, сделан фильм качественно, актеры подобраны хорошо, так что могу пожелать его создателям успеха в прокате и повторить успех легендарной „Гостьи из будущего“, — сказал он.
К актёрскому составу не имеет претензий и Алеся Мурашкевич, дочь Натальи Гусевой, сыгравшей Алису в „Гостье из будущего“. „Я ждала этого трейлера, и как он вышел, то сразу скинула его всем друзьям и знакомым. Первое, что понравилось — это актёрский состав. Хабенский и Виктория Исакова — актеры первой величины, и сразу повышают планку. К Алисе, естественно, больше всего могло быть потенциальных претензий. Но внешность у Даши уникальная. Женственная, озорная, современная. Я бы влюбилась в такую без памяти, если бы была мальчишкой. Также заинтриговал злодей, харизматичный, но совершенно неожиданный для пирата. Осталось только посмотреть на актерскую игру“, — сказала Мурашкевич.
По ее мнению, в отличие от „Гостьи из будущего“ в фильме „Сто лет тому вперед“ потеряна уникальная стилистика Кира Булычева. „Из того, что немного расстроило — это не совсем тот самый книжный мир. Скорее, наше современное представление о будущем в духе киберпанка, в который не очень то хотелось бы попасть в будущем. То ли дело ретрофутуризм Булычева! Все-таки это уникальная стилистика, в которой столько важных деталей, столько тепла! Есть вот этот страх получить на выходе традиционный блокбастер. Но я больше рада, потому что среди моих ровесников мало тех, кто видел оригинальную „гостью“, а поколение младше тем более пропускает советские фильмы. Хочется, чтобы эта вселенная жила и дальше, чтобы её помнили, обсуждали, сравнивали. Так что я от всей души желаю удачи новому фильму в прокате. Мы пойдём всей семьей“, — заключила Алеся.
А вот простые зрители, посмотревшие трейлер, ожидаемо оказались далеко не в восторге: „Как хорошо, что трейлер вышел! Я теперь уж точно фильм смотреть не буду, чтобы психику не ломать“, „Мне было физически больно это смотреть“, „Еще в процессе просмотра этого творения - слезы сами пошли из глаз.. Это ж как надо было постараться, чтобы была такая реакция“, „Все совпадения с историями Кира Булычева чисто случайны“, „Сто кринжей тому вперёд. Особенно порадовал Петров, играющий Петрова с серьгой“, „Прекрасное далёко оказалось очень жестоко“, „Как хорошо что Кир Булычёв этого не увидит“.