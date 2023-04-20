ВИДЕО | Трейлер новой „Гостьи из будущего“ с Юрой Борисовым расстроил дочь „советской Алисы“

Роль школьника из Москвы Коли Герасимова досталась 21-летнему Марку Эйдельштейну (сериал „Монастырь“), а Алису Селезневу исполнила 25-летняя Даша Верещагина, известная роли Китти в сериале „Анна К“ от Netflix. Неутомимый Александр Петров в новом фильме попробовал себя в амплуа космического пирата Весельчака У (который в отличие от книги имеет вполне спортивное телосложение), а Юра Борисов — Глота.

По сюжету Герасимов и Селезнева живут в Москве, однако девушка — на сто лет позже. Героям предстоит встретиться, чтобы решить судьбу Вселенной и сразиться с галактическим злом.

Российский актер Борис Щербаков, игравший эпизодическую роль в фильме „Гостья из будущего“ 1984 года, заявил, что актерский состав подобран хорошо, и пожелал успеха в прокате. „Если судить по трейлеру, сделан фильм качественно, актеры подобраны хорошо, так что могу пожелать его создателям успеха в прокате и повторить успех легендарной „Гостьи из будущего“, — сказал он.

К актёрскому составу не имеет претензий и Алеся Мурашкевич, дочь Натальи Гусевой, сыгравшей Алису в „Гостье из будущего“. „Я ждала этого трейлера, и как он вышел, то сразу скинула его всем друзьям и знакомым. Первое, что понравилось — это актёрский состав. Хабенский и Виктория Исакова — актеры первой величины, и сразу повышают планку. К Алисе, естественно, больше всего могло быть потенциальных претензий. Но внешность у Даши уникальная. Женственная, озорная, современная. Я бы влюбилась в такую без памяти, если бы была мальчишкой. Также заинтриговал злодей, харизматичный, но совершенно неожиданный для пирата. Осталось только посмотреть на актерскую игру“, — сказала Мурашкевич.