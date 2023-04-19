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19.04.2023, 19:00

Диетолог назвал лучшие напитки для пожилых

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2190182493
ФОТО: oneinchpunch | Shutterstock

Среди наиболее полезных напитков для пожилых людей диетолог Евгений Арзамасцев назвал разбавленные водой фруктово-овощные соки, — сообщает Medikforum.

Врач-диетолог Арзамасцев объяснил в интервью пользу употребление воды, зеленого чая, овощных и фруктовых соков в пожилом возрасте. По словам медика, эти напитки помогают поддерживать здоровое функционирование сердца. Эксперт подчеркнул, что циркуляция крови в организме связана с употреблением жидкостей, воды. В отсутствие противопоказаний пить воду следует в количестве до двух литров за день — это улучшает текучесть крови облегчает нагрузку на сердце.

„Также можно отметить некрепкий зеленый чай, который имеет богатый состав антиоксидантов. Они полезны для всех клеток нашего организма, в том числе и для клеток сердца“, — добавил Евгений Арзамасцев.

Помимо этого, эксперт порекомендовал употреблять в пожилом возрасте овощные и фруктовые соки, в которых содержатся витамины и микроэлементы (в частности, нормализующий кровяное давление калий). Такие соки будут полезными в разбавленном виде. Диетолог посоветовал смешивать их с водой в равных частях: такой напиток, по его мнению, будет „суперполезным коктейлем“.

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