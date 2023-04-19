Страстное аргентинское танго из Буэнос-Айреса скоро приедет с невероятным шоу в города Эстонии!



В середине 19 века танго отплясывали в аргентинских кабаках . В чопорной Европе на танец долгое время было наложено табу просто потому, что он считался развлечением для низших слоев населения. Старый Свет сдался лишь, когда понял: такой энергетики и вызывающей откровенности нет больше ни в одном танце в мире. Это постоянное движение, это соло и дуэты, необыкновенная элегантность, безупречная техника, атмосфера любви и страсти. Это сила, эгоизм, стремление к победе и к успеху, возможность преодолеть с помощью танца все препятствия, выйти из тени на свет. И, конечно, это прекрасная музыка, возможность трансформации в танце, наивность и глубина, умение найти себя, превратить частное в целое. И еще – это опыт общения движения с музыкой и желание любить. Это танец на зыбкой грани света и тьмы.