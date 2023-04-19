Страстное аргентинское танго из Буэнос-Айреса скоро приедет с невероятным шоу в города Эстонии!
Танец, ведущий нас к корням, к истокам. Отправная точка, где расцветали страсть и желание. Музыкальное чувство, быстро превратившееся в танец, где переплетались разные социальные классы.
В этот раз Маркос Аяла вместе со своей труппой воссоздает изысканную визуальную историю, рожденную из его художественной и хореографической концепции, показывая нам богатство этого „риоплатского“ танца, глубокие корни которого сохранились до сегодняшнего дня и заметны ярче, чем когда-либо прежде.
TANGO.WHERE THE STORY BEGINS
Расписание концертов:
Пярну, 23 апреля в 17:00 Билеты ЗДЕСЬ
Тарту, 24 апреля в 19:00 Билеты ЗДЕСЬ
Таллинн, 25 апреля в 19.00 Билеты ЗДЕСЬ
Йыхви, 26 апреля в 19:00 Билеты ЗДЕСЬ
Продолжительность: 2 часа c антрактом
Возрастное ограничение 14+
Маркос Аяла – режиссер, хореограф и танцор, один из лучших танцоров танго в мире, прилагает все усилия, чтобы танго осталось актуальным жанром для будущих поколений.
В середине 19 века танго отплясывали в аргентинских кабаках . В чопорной Европе на танец долгое время было наложено табу просто потому, что он считался развлечением для низших слоев населения. Старый Свет сдался лишь, когда понял: такой энергетики и вызывающей откровенности нет больше ни в одном танце в мире. Это постоянное движение, это соло и дуэты, необыкновенная элегантность, безупречная техника, атмосфера любви и страсти. Это сила, эгоизм, стремление к победе и к успеху, возможность преодолеть с помощью танца все препятствия, выйти из тени на свет. И, конечно, это прекрасная музыка, возможность трансформации в танце, наивность и глубина, умение найти себя, превратить частное в целое. И еще – это опыт общения движения с музыкой и желание любить. Это танец на зыбкой грани света и тьмы.