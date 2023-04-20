Приемная дочь Чулпан Хаматовой решила уехать от актрисы(9)
Чулпан Хаматова с февраля прошлого года живет в своем особняке под Ригой. Вместе с актрисой там находятся три ее дочери — 21-летняя Арина, 20-летняя Ася и 13-летняя Ия, — пишет Voice. Время неумолимо — и средняя дочь решила начать самостоятельную жизнь.
Ася получила грин-карту США и собирается в ближайшее время переехать за океан. Хаматова, несмотря на переезд, юридически остаётся гражданкой России. С учетом нынешней ситуации грин-карты россиянам получить практически нереально.
Ася является приемной дочерью 47-летней народной артистки России: девочку-сироту она забрала из Дома малютки в 2003 году. По словам Чулпан, отдавать ребенка ей категорически не хотели — тогда российских детей усыновляли преимущественно иностранцы. „Когда я забирала дочку из Морозовской больницы, мне директриса кричала вслед: „Конечно, вам бы только попиариться!“. Вообще, то, как эта система устроена, — это просто за гранью. Мне не отдавали Асю очень долго, придумывали ей различные неизлечимые болезни. И только потом, уже за границей, выяснилось, что ребенок абсолютно здоров“, — рассказала Хаматова два года назад.