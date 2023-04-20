Андрею Данилко запретили выехать в США и Канаду, где у него был запланирован тур

„К сожалению, наш тур по городам США и Канады вынужденно перенесен на осень. У нас большая команда, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависят от каждого из участников бенда“, — написал исполнитель.

Данилко выразил надежду, что поклонники с пониманием отнесутся к таким обстоятельствам и придут на концерты осенью, чтобы поддержать Украину.

„Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже в скором времени. Поэтому очень просим вас сохранить билеты, потому что Верка, Мама и все- все-все ждут встречи с вами. Надеемся на ваше понимание. Слава Украине!„ — резюмировал артист.

Однако не все поклонники с пониманием отнеслись к переносу тура. Ближайший концерт был запланирован в Майами на 18 апреля, а сообщение о его отмене появилось в этот же день. Люди, приехавшие на шоу из других городов, принялись обвинять Данилко в непрофессионализме.

„Это такое неуважение к зрителю!“, „Только, к сожалению, деньги, которые мы потратили на гостиницу и дорогу, не действительны на следующий концерт и прогорят. Неужели это профессионально через два дня отменять концерт? Очень удобно оправдываться „качеством выступления“ и т.д. Но документы были не получены не за два дня до концерта, верно?“ — оставляли недовольные комментаторы.