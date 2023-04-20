Андрею Данилко запретили выехать в США и Канаду, где у него был запланирован тур
Известный украинский музыкант и пародист Андрей Данилко, которого знают благодаря сценическому образу Верки Сердючки, был вынужден отменить свои весенние концерты в рамках тура по США и Канаде. Артисту и его команде, состоящей из 26 человек, запретили выезд за границу, — пишет „Обозреватель“.
„К сожалению, наш тур по городам США и Канады вынужденно перенесен на осень. У нас большая команда, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависят от каждого из участников бенда“, — написал исполнитель.
Данилко выразил надежду, что поклонники с пониманием отнесутся к таким обстоятельствам и придут на концерты осенью, чтобы поддержать Украину.
„Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты, которые объявим уже в скором времени. Поэтому очень просим вас сохранить билеты, потому что Верка, Мама и все- все-все ждут встречи с вами. Надеемся на ваше понимание. Слава Украине!„ — резюмировал артист.
Однако не все поклонники с пониманием отнеслись к переносу тура. Ближайший концерт был запланирован в Майами на 18 апреля, а сообщение о его отмене появилось в этот же день. Люди, приехавшие на шоу из других городов, принялись обвинять Данилко в непрофессионализме.
„Это такое неуважение к зрителю!“, „Только, к сожалению, деньги, которые мы потратили на гостиницу и дорогу, не действительны на следующий концерт и прогорят. Неужели это профессионально через два дня отменять концерт? Очень удобно оправдываться „качеством выступления“ и т.д. Но документы были не получены не за два дня до концерта, верно?“ — оставляли недовольные комментаторы.
А другие украинцы тем временем осудили соотечественников, которые решили пожаловаться на свои „проблемы“ из Майами, пока в родной стране продолжается война. „Прочитав комментарии, стало жаль, что у меня таких проблем нет... Может, к нам, в Харьков, поедете, уважаемые комментаторы? У нас свой концерт!“, „Стыдно за людей, которые жалуются на отмену концерта. У нас вообще-то война, и это точно не самая большая потеря“, — пристыдили эмигрантов украинцы на родине.
Организатор North American Tour Верки Сердючки Игорь Голубчик заверил, что все запланированные концерты артиста состоятся, но прежде им придется проделать огромную работу: „Мы готовились к этому туру год! Большая команда: визы, документы, сложная логистика, большие залы, техника. При том, что нам постоянно пытались ставить палки в колеса: то вбрасывали информацию, что Андрей болен и не приедет, то, что это не настоящий Андрей Данилко. Андрея и его Сердючку здесь очень ждали последних 10 лет! Разумеется, эти вопросы будут решены в ближайшее время. Понятно, что перенесенные на осень концерты состоятся. Да, нам придется снова проделать огромную работу. Но мы победим, в этом нет сомнений. Потому что Сердючка – это радость, столь необходимая сейчас на фоне ежедневного мрака. И каждая наша улыбка сейчас – это пощечина оккупантам“.