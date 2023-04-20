ВИДЕО | Вот ты какая, резиновая попа! Филипп Киркоров дал потрогать свои обновленные ягодицы

Певец несколько раз сменил образ, пока не предстал перед публикой в облегающем комбинезоне из полупрозрачного материала, который украсили черными блестками. Очевидно, Киркоров решился на глютеопластику. Обычно это делается с помощью ягодичных имплантатов или липофилинга, но чаще всего эти способы комбинируются, чтобы получить естественный результат, которым и потряс певец во всех смыслах этого слова — и перед зрителями, и зрителей.

Однако вместо восторгов исполнитель получил в свой адрес лишь поток скабрезных шуток о его поролоновой пятой точке, — иронизируют „7 дней“. В итоге Киркорову вновь пришлось оправдываться и доказывать, что он никого не обманывает.

Поп-король позволил снять себя в гримерке во время подготовки к шоу. Певца запечатлели, пока он облачался в его известное полупрозрачное трико, подчеркивающее фигуру. Артист призвал публику обратить внимание на то, что у него все натуральное, и даже позволил проверить, не вшит ли у него в костюм поролон в области ягодиц. Оператор, скрывавшийся за камерой, осмелился дотронуться до попы Киркорова и заявил, что она „упругая“.