11 вещей, которые не стоит делать сразу после секса

Откладывать мытье секс-игрушек на потом

После секса так хочется нежиться в объятиях любимого, однако одному из вас придется встать и позаботиться о чистоте использованных секс-игрушек. Синтетические материалы, из которых они сделаны, могут стать прекрасным домом для миллиардов бактерий. Лучше сразу же после секса очистить секс-аксессуары указанным в инструкции способом.

Утыкаться в телефон

Умоляем, не хватайтесь за телефоны сразу после секса. Это убивает всю романтику.

В момент, когда выделяется окситоцин, гормон радости, укрепляющий связь и отношения, будьте с любимым человеком, а не в любимом приложении.

Использовать ароматизированные средства для личной гигиены

Благоухающее мыло или влажные салфетки с приятным ароматом ромашки оставьте на потом. Ароматизаторы иногда вызывают раздражение слизистой, на которой могут быть микроповреждения. Сразу после секса для личной гигиены достаточно использовать чистую теплую воду.

Обсуждать проблемы

Говорить о неприятных или сложных вещах сразу после секса — не лучший вариант. Да, вы оба расслаблены, удовлетворены и в хорошем настроении. Но это не повод начинать серьезные разговоры.

Надевать тесное белье

Лучше остаться без белья, чем втискивать себя обратно в очень сексуальные, но тесные и не очень полезные для здоровья стринги.

Лучше наденьте свежее белье из натуральных тканей или уютную хлопковую пижаму прямо на голое тело. Главное, чтобы ткань не прикасалась к деликатным частям тела.

Критиковать партнера

А также обсуждать его внешний вид или смеяться над забавным выражением лица в какой-то определенный момент. Если не все прошло гладко и вам есть что сказать по его технике или мастерству, подавите желание достать таблички с оценками и начать разбор полетов прямо в постели.

Переедать