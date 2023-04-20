11 вещей, которые не стоит делать сразу после секса(2)
Что секс бывает самым разным, вы и так знаете. Причём разным и по составу партнёров, и по количеству, и по качеству, и по различным опциям, которые могут применяться. Закончить любовный акт также можно по-разному. А вот дальше существуют единые правила, чего не стоит делать после этого. Подробнее — в списке от mail.ru.
Откладывать мытье секс-игрушек на потом
После секса так хочется нежиться в объятиях любимого, однако одному из вас придется встать и позаботиться о чистоте использованных секс-игрушек. Синтетические материалы, из которых они сделаны, могут стать прекрасным домом для миллиардов бактерий. Лучше сразу же после секса очистить секс-аксессуары указанным в инструкции способом.
Утыкаться в телефон
Умоляем, не хватайтесь за телефоны сразу после секса. Это убивает всю романтику.
В момент, когда выделяется окситоцин, гормон радости, укрепляющий связь и отношения, будьте с любимым человеком, а не в любимом приложении.
Использовать ароматизированные средства для личной гигиены
Благоухающее мыло или влажные салфетки с приятным ароматом ромашки оставьте на потом. Ароматизаторы иногда вызывают раздражение слизистой, на которой могут быть микроповреждения. Сразу после секса для личной гигиены достаточно использовать чистую теплую воду.
Обсуждать проблемы
Говорить о неприятных или сложных вещах сразу после секса — не лучший вариант. Да, вы оба расслаблены, удовлетворены и в хорошем настроении. Но это не повод начинать серьезные разговоры.
Надевать тесное белье
Лучше остаться без белья, чем втискивать себя обратно в очень сексуальные, но тесные и не очень полезные для здоровья стринги.
Лучше наденьте свежее белье из натуральных тканей или уютную хлопковую пижаму прямо на голое тело. Главное, чтобы ткань не прикасалась к деликатным частям тела.
Критиковать партнера
А также обсуждать его внешний вид или смеяться над забавным выражением лица в какой-то определенный момент. Если не все прошло гладко и вам есть что сказать по его технике или мастерству, подавите желание достать таблички с оценками и начать разбор полетов прямо в постели.
Переедать
Волчий голод после секса — явление нормальное. Ненормально набрасываться на еду и поглощать все, что попадется под руку. После занятий любовью лучше перекусить чем-нибудь полезным. Подойдет белковая и богатая витаминами еда, например, яйца или натуральный йогурт.
Пренебрегать питьевой водой
Даже если не чувствуете жажду, все-таки лучше выпить стакан чистой питьевой воды. Организм потерял какое-то количество влаги и теперь нуждается в восполнении запасов.
Отворачиваться к стенке и засыпать
Желание спать после секса вполне понятно — гормоны, расслабление и все такое. Но все же стоит побороть сон еще минут на пять, чтобы просто полежать в объятиях друг друга. Эти действительно интимные минуты сближают и делают отношения крепче.
Вспоминать бывших
Если в самые расслабленные минуты вас неудержимо тянет на откровения, крепитесь изо всех сил и держите язык за зубами. Момент пройдет, а осадочек, как говорится, останется. Нынешний вполне резонно может подумать, что вы не просто так продолжаете помнить кого-то из своих бывших.