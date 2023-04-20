Потап высказался о разводе с Настей Каменских и вспомнил о прошлогоднем скандале с Тимати

По словам Потапа, они с Настей даже не думали расходиться. „У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене и завоевывали симпатии зрителей своей музыкой, песнями. Если некоторые люди не знают, как сделать так, чтобы о них говорили, и хотят пропиариться на наших с Настенькой именах, — пожалуйста, нам не жаль, мы не жадные. А как все на самом деле? У нас с Настей все хорошо, разводиться мы не собираемся“, — заверил 41-летний исполнитель.

Также артист вспомнил о скандале с Тимати, произошедшем год назад. Тогда последний резко высказался в адрес украинского певца Макса Барских. А Потап встал на защиту соотечественника. „Я не общаюсь с этим человеком. Мое дело — заниматься творчеством и бизнесом, а не следить за российскими артистами, а тем более, что пишут российские СМИ. Не читаю их уже очень давно“ — выдал избранник Каменских в ответ на вопрос о Тимати.

„Сейчас многие люди хейтят других не потому, что они такие токсичные или плохие, а потому что много боли, злости и ненависти в наших жизнях теперь. Я сейчас вообще многое не принимаю близко к сердцу. Потому что сейчас надо относиться ко всему с холодным умом, как бы ни кипело все внутри. Любой хейт делает так, что мы поворачиваемся спиной друг к другу. Вместо того, чтобы доверять друг другу, мы становимся слабыми“, — порассуждал Потап.