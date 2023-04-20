ВИДЕО | „Это плохо кончится“: Дэвид Бекхэм показал смешное падение супруги
Виктория Бекхэм после празднования 49-летия улетела в Майами с мужем Дэвидом. К паре присоединились дочь Харпер, а также друзья Дэйв и Изабелла Грутман. Бывшая участница Spice Girls попробовала силы в гребле на байдарках и серфинге, — сообщает Hello.
Стоит отметить, что попытки Виктории заняться водными видами спорта прошли не слишком гладко. Дэвид весело снимал супругу и ее неудачи на серфборде.
„Это плохо кончится“, — сказал футболист.
Виктория попыталась станцевать, балансируя на доске.
„Именинница, вот она, да!“ — отметил футболист.
Удержаться дизайнеру не удалось, и она нырнула в воду. Дэвид добавил к видео насмешливый стикер. Несмотря на все, спортсмен все же пришел на помощь Виктории. Он нес жену на плечах, когда они пересаживались с лодки на берег. Многодетная мать была в восторге, когда муж принялся ей помогать, а их приятели вокруг восхитились его благородством.
„Он меня поймал. Люблю тебя“, — сказала Виктория.