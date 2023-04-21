Кино
21.04.2023, 10:24

Алек совершенно невиновен: с Болдуина сняли обвинение в убийстве

 (1)
2023 Roundabout Theatre Company Gala (NEW) 2023 Roundabout Theatre Company Gala. March 06, 2023, New York, New York, USA
2023 Roundabout Theatre Company Gala (NEW) 2023 Roundabout Theatre Company Gala. March 06, 2023, New York, New York, USA
ФОТО: IMAGO/M10s | IMAGO/TheNews2

Прокуратура штата Нью-Мексико отказалась от обвинения актера Алека Болдуина в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма „Ржавчина“, — пишет Meduza.

В заявлении адвокатов Болдуина, которое цитирует The New York Times, говорится: „Мы удовлетворены решением о прекращении дела против Алека Болдуина и призываем провести надлежащее расследование фактов и обстоятельств этого трагического происшествия“.

Окружной прокурор округа Санта Фе, который первоначально выдвигал против Болдуина обвинения в непреднамеренном убийстве, пока никак не прокомментировал решение прокуратуры.

The New York Times напоминает, что в непреднамеренном убийстве также обвиняли консультанта по оружию Ханну Гутьеррес-Рид. Снято ли обвинение и с нее тоже, не уточняется.

Болдуин ранее заявлял, что не признает своей вины в непреднамеренном убийстве, адвокат Гутьеррес-Рид сообщал, что она также собирается заявить о невиновности.

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма „Ржавчина“ в октябре 2021 года. Когда Алек Болдуин, готовясь к съемкам, достал пистолет, тот выстрелил, попав в Хатчинс. Пистолет, который использовали как реквизит, оказался заряжен боевыми патронами.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии