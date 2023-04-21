ВИДЕО | Выступившую против войны Елену Темникову заблюрили в фильме к 20-летию „Фабрики звезд“

Елена Темникова после начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступала против войны. „Я и все мои друзья категорически против войны и нападения. У меня в Киеве, Одессе, Харькове живут друзья. И мне больно, горько и очень стыдно за то, что происходит сейчас. Российский народ всегда за мир. Нет войне! Мы не хотим войны!“ — написала она в первый день вторжения, но позднее удалила пост.