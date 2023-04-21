ВИДЕО | Выступившую против войны Елену Темникову заблюрили в фильме к 20-летию „Фабрики звезд“(1)
Российский телеканал „Муз-ТВ“ заблюрил изображение певицы Елены Темниковой в фильме „Золотая клетка для артистов! История шоу „Фабрика звезд“», который вышел на Youtube 19 апреля. Внимание на это обратил музыкальный критик Олег Кармунин.
„Ее фигура замазана, как будто это неприличное изображение полового органа“, — сообщил Кармунин. В опубликованной записи этот момент видно после 12-й минуты.
Кроме того, в фильме вырезали упоминание Темниковой из речи музыкального критика Максима Фадеева, отметил музыкальный критик.
Елена Темникова после начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступала против войны. „Я и все мои друзья категорически против войны и нападения. У меня в Киеве, Одессе, Харькове живут друзья. И мне больно, горько и очень стыдно за то, что происходит сейчас. Российский народ всегда за мир. Нет войне! Мы не хотим войны!“ — написала она в первый день вторжения, но позднее удалила пост.