Всемирно известный актер Джон Малкович впервые в Эстонии: здесь интеллигентная публика
В среду вечером в эфире Ringvaade вышло интервью с актером и режиссером Джоном Малковичем, который в 21 и 22 апреля выступит с Ингеборгой Дапкунайте в спектакле „В уединении хлопковых полей“ в концертном зале Alexela. В программе Малкович более подробно рассказал о том, что он знает об Эстонии и почему ставит здесь постановку.
Малкович признался, что раньше ничего не знал об Эстонии. „Не очень много. По факту, я ничего о вашей стране не знал“, — сказал он и добавил, что, хотя он постоянно путешествует, он никогда раньше не был в Эстонии.
„Америка - великая страна. И я не думаю, что это так уж необычно, что там вообще мало что известно об остальном мире. Но я считаю, что с появлением интернета мир изменился, потому что теперь гораздо проще что-то искать и хоть немного узнать о некоторых местах“, — сказал он.
Интервьюер Ringvaade Хермакюла выразил надежду, что всемирно известный актер сможет посмотреть Старый город Таллинна во время своего пребывания в Эстонии. „Да, я тоже на это надеюсь. Но наш директор... Он просто помешан на тестах“, - сказал Малкович.
Несмотря на то, что с его известностью, опытом и карьерой актер мог выйти на сцену где угодно, он решил приехать в Эстонию со спектаклем „Одиночество хлопковых полей“. Хермакюла спросил, что привело Малковича в Эстонию. „Почему нет? Я думаю, здесь интеллигентная публика“, — сказал он.
В ОДИНОЧЕСТВЕ ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ
История тайной встречи двух незнакомцев. У одного из них есть то, в чём нуждается другой. Чтобы поделиться этим ему необходимо найти способ объяснить другому, в чём они нуждаются. Им предстоит найти язык и слова, непонятные другим, но значимые для них самих – конкретные и прямые. Возникает явное желание, но остаётся страх признаться в нём, страх стать уязвимым. Страх перед незнакомцем.
Пьеса Бернара-Мари Кольтеса в исполнении звёзд театра и кино Джона Малковича и Ингеборги Дапкунайте.
Ярчайшая звезда своего поколения, режиссёр Тимофей Кулябин говорит: „ В 2022 году тему о запретном, невысказанном и непреодолимом влечении нужно облечь в другую форму. Мы представляем тайное желание, которое наказуемо и которое любое общество по закону признает преступным“.
Два актера, но только одно действие. Большую часть времени мы проводим в подсознательных и кошмарных видениях героя, которого не видим. На сцене две фигуры, ведущие напряженный, гневный и сложный диалог. Это внутренний диалог с самим собой - диалог с тайными желаниями и страхами. С тем, что не осмеливаются сказать себе и от чего не могут избавиться, не лишив себя жизни. Это история внутреннего человеческого устройства в мире, в котором сложность становится чем-то нежелательным, неуместным, неприличным. Этот мир провоцирует внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельная болезнь.
Бернар-Мари Кольтес (1948 – 1989, Франция) является автором более, чем двух десятков пьес. Известнейшие среди них „Западная пристань“, „В одиночестве хлопковых полей“ и „Роберто Зукко“. Пьесы были переведены примерно на сорок языков и вошли в театральные репертуары по всему миру. Успешно ставили пьесы Кольте крупнейшие европейские режиссеры, такие как Патри Шеро, Питер Штайн, Кшиштоф Варликовски, Михаэль Тальхаймер, Кама Гингрич, Луис Паскуаль и другие.
РОЛИ ИСПОЛНЯЮТ:
Джон Малкович
Ингеборга Дапкунайте
Спектакль на английском языке. Каждому посетителю предлагается наушник с синхронным переводом на русский или эстонский язык.
Продолжительность - 1ч 20мин
18+