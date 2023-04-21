Всемирно известный актер Джон Малкович впервые в Эстонии: здесь интеллигентная публика

Малкович признался, что раньше ничего не знал об Эстонии. „Не очень много. По факту, я ничего о вашей стране не знал“, — сказал он и добавил, что, хотя он постоянно путешествует, он никогда раньше не был в Эстонии.

„Америка - великая страна. И я не думаю, что это так уж необычно, что там вообще мало что известно об остальном мире. Но я считаю, что с появлением интернета мир изменился, потому что теперь гораздо проще что-то искать и хоть немного узнать о некоторых местах“, — сказал он.

Интервьюер Ringvaade Хермакюла выразил надежду, что всемирно известный актер сможет посмотреть Старый город Таллинна во время своего пребывания в Эстонии. „Да, я тоже на это надеюсь. Но наш директор... Он просто помешан на тестах“, - сказал Малкович.

Несмотря на то, что с его известностью, опытом и карьерой актер мог выйти на сцену где угодно, он решил приехать в Эстонию со спектаклем „Одиночество хлопковых полей“. Хермакюла спросил, что привело Малковича в Эстонию. „Почему нет? Я думаю, здесь интеллигентная публика“, — сказал он.

В ОДИНОЧЕСТВЕ ХЛОПКОВЫХ ПОЛЕЙ

История тайной встречи двух незнакомцев. У одного из них есть то, в чём нуждается другой. Чтобы поделиться этим ему необходимо найти способ объяснить другому, в чём они нуждаются. Им предстоит найти язык и слова, непонятные другим, но значимые для них самих – конкретные и прямые. Возникает явное желание, но остаётся страх признаться в нём, страх стать уязвимым. Страх перед незнакомцем.

Пьеса Бернара-Мари Кольтеса в исполнении звёзд театра и кино Джона Малковича и Ингеборги Дапкунайте.

Ярчайшая звезда своего поколения, режиссёр Тимофей Кулябин говорит: „ В 2022 году тему о запретном, невысказанном и непреодолимом влечении нужно облечь в другую форму. Мы представляем тайное желание, которое наказуемо и которое любое общество по закону признает преступным“.