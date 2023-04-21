ФОТО | Звезда „Баффи“ Сара Мишель Геллар показала фигуру в откровенном платье

Подписчики отметили, как хорошо выглядит звезда 90-х. „Ты выглядишь потрясающе!“, „Сара Мишель Геллар напоминает нам, что она все такая же!“, „Прекрасная леди“, „Боже, ты такая милая!“, — написали фолловеры под снимком актрисы.

Сара Мишель Геллар стала известна во второй половине 90-х после того, как снялась в подростковом сериале „Баффи – истребительница вампиров“. Она также появилась в фильмах „Крик 2“, „Жестокие игры“, „Просто неотразима“. На съемках фильма „Я знаю, что вы сделали прошлым летом“ она познакомилась с актером Фредди Принцем-младшим. В 2002 году они поженились. У супругов двое детей: дочь Шарлотта (2009 год) и сын Рокки (2012 год).