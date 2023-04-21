Симфонический оркестр выступит с неординарным скрипачом Хьюго Тиччиати

Хьюго Тиччиати – скрипач английского происхождения, проживающий в Швеции, известный своим глубоко эмоциональным исполнением и разнообразным репертуаром. Как скрипач, руководитель ансамбля и дирижер, он черпает вдохновение во всех формах творчества, будь то исполнение мировых премьер в самых престижных концертных залах мира, импровизация с монахами в Индии или разработка инновационных программ для камерного оркестра O/Modernt и одноименного фестиваля, который он основал в 2011 году. Тиччиати считает, что на его музыкальный стиль повлияли философия и медитация, которые помогают ему глубже погрузиться в музыку, отрывая новые и разнообразные интерпретации.

Тиччиати имеет давние музыкальные связи с Эстонией. Он является первым исполнителем нескольких произведений Эркки-Свен Тюйра, сотрудничал с Таллиннским камерным оркестром. „Меня всегда восхищала эстонская музыкальная жизнь, и мои отношения с Арво Пяртом открыли мне многие двери в новые миры звука“, – отметил Тиччиати. „Есть много современных эстонских композиторов, сотрудничество с которыми приносит отдачу. Я много работал с Тюйром, недавно начал сотрудничать с Тыну Кырвитсом. Разумеется, это заставило меня заинтересоваться и музыкой прошлого Эстонии. Всегда приятно открывать для себя страну через ее музыку. И, конечно, стоит особо отметить невероятную эстонскую хоровую музыку, которую я очень люблю“.

На концерте прозвучат произведения Хильдегарды Бингенской, Арво Пярта, Джона Тавенера, Петериса Васкса, Альберта Шнельцера и Тобиаса Брострёма. По словам Тиччиати, в Таллинне он представит программу в русле фестиваля O/Modernt, где можно услышать произведения разных эпох: от старинной музыки до современности, словно соединяя прошлое, настоящее и возможное будущее.

Концерт подготовлен в сотрудничестве с Эстонским национальным симфоническим оркестром и посольством Швеции в Эстонии.