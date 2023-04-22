Букмекеры: Эстония выйдет в финал, Евровидение скорее выиграет Швеция

Согласно таблице ставок на Евровидение FenixBet, Финляндия, Швеция и Норвегия точно войдут в тройку лидеров первого полуфинала Евровидения – их выход в финал практически на 100% гарантирован. То же самое относится и к Израилю.

У Латвии же с попаданием в финал могут возникнуть проблемы, так как у соседней страны коэффициент на выход из полуфинала составляет 2,65, т.е. вероятность участия в финале меньше 40%. Мальта, Ирландия и Азербайджан имеют меньше всего шансов выйти из первого полуфинала.

„Перспективы Эстонии во втором полуфинале неплохие — место в первой десятке с 70-процентной уверенностью и шансом на выход. Однако конкуренция в финале окажется для нашей талантливой Алики достаточно сильной, и вероятность попадания в первую десятку падает до 25 процентов. Скорее, мы прогнозируем ее окончательное место в начале второй десятки“, — предложил руководитель FenixBet Индрек Таппо.

Австрия, Австралия и Грузия наверняка выйдут из второго полуфинала, а меньше всего шансов у Сан-Марино, Румынии и Исландии. Перспективы Литвы так же сильны, как и Эстонии.

В финале коэффициенты портала прогнозов FenixBet поднимают в статус фаворита Швецию, вероятность победы которой на Евровидении достигает 55 процентов. Впрочем, расстояние между вторым и третьим фаворитом уже достаточно значительное. На данный момент на втором месте находится Финляндия с шансом на победу почти 30%, а на третьем - Украина, чьи шансы победить в Евровидении второй раз подряд по-прежнему составляют чуть более 10%. Шансы других стран на победу значительно ниже 10%.

„Глядя на текущий прогноз, мы видим, что музыка скандинавских стран снова высоко ценится, и помимо Швеции и Финляндии в пятерку лучших также должна попасть Норвегия“, — добавил Индрек Таппо.





Шансы на победу в Евровидении по состоянию на 20 апреля:

1. Швеция, коэффициент 1,82

2. Финляндия, коэффициент 3,70

3. Украина, коэффициент 9.00

4. Испания, коэффициент 13

5. Норвегия, коэффициент 15