Брата звезды „Ворониных“ Екатерины Волковой подозревают в убийстве

Уточняется, что в США произошло жестокое убийство двух мужчин. Одного из них звали Павел, он является выходцем из России. Известно, что 28-летний Павел был родом из Санкт-Петербурга и работал в Америке фотографом. Второй жертвой преступления стал его сосед, также выходец из России, 37-летний мужчина по имени Кирилл.