Спектакли с попавшим в опалу Данилой Козловским перенесли на месяц (пока)

„Дорогие зрители! Дорогие друзья! К нашему огромному сожалению, спектакли „Гамлет“, назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно“, — написано в сообщении.

Подчеркивается, что купленные билеты остаются действительными. „Очень надеемся, что спектакли состоятся“, — заканчивается сообщение.

10 апреля депутат Госдумы Дмитрий Гусев попросил министра культуры Ольгу Любимову рассмотреть возможность отмены в России выступлений Козловского из-за его высказываний о специальной операции России на Украине.

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин потребовал прокуратуру Москвы проверить Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Вскоре после этого Данила Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину.