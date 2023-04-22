Эстонской публике представят криминальную комедию эстонского режиссера, работающего в Лондоне
Программа короткометражных фильмов Хаапсалуского фестиваля фильмов ужасов и фантастики „Маленькие кошмары“ впервые представит эстонскому зрителю фильм „Кэти и Джеб“ Йоханнеса Магнуса Ауле.
Это англоязычный студенческий фильм, снятый в прошлом году в Лондоне, в знаменитой английской Национальной школе кино и телевидения, где автор получил степень магистра в феврале этого года.
Вдова на пенсии Элли смирилась с тем, что последние годы своей жизни она проведет в доме престарелых. Но все меняется, когда ее похищают два серийных убийцы-психопата.
„Этот фильм посвящается всем тем, кого нужно разбудить и встряхнуть, чтобы они снова начали жить“, — говорит режиссер о своей 17-минутной криминальной комедии.
Йоханнес Магнус Ауле закончил Балтийский институт кино, медиа, искусств и коммуникации Таллиннского университета по специальности киноискусство. Его студенческий фильм „Рейв“ участвовал почти в 20 международных фестивалях, а также был отобран для участия в конкурсе короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса на HÕFF 2020.
На данный момент Ауле работает в Лондоне, где готовит свой первый полнометражный фильм.
Всего в программе„Маленькие кошмары“будут показаны восемь фильмов, отобранных из 238 отправленных на фестиваль короткометражных фильмов. В подборку также вошли „Голоса“ британского режиссера Эбби Лукаса, „Как создать привидение“ американского режиссера Джареда Хогана, „Эми и я“ голландского режиссера Бастиана Рука, „Ящик демона“ канадского режиссера Шона Вайнстайма, „Феррари“ французского режиссера Бориса Биау, „Инкар“ казахского режиссера Райымбека Альжанова и „Суруайка“ румынского режиссера Влада Иличевича.
Кроме того, в Хаапсалу пройдет традиционныйевропейский конкурс короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса, победитель которого получит серебряную награду имени Жоржа Мельеса и право претендовать на звание лучшего фантастического фильма Европы.
Престижный конкурс, названный в честь легендарного французского иллюзиониста Жоржа Мельеса, организован Федерацией европейских фестивалей фантастических фильмов, членом которой HÕFF является уже одиннадцатый год.
В Европейском конкурсе фантастических фильмов примут участие 19 фильмов. Лучший фантастический фильм Европы, удостоенный золотой награды имени Жоржа Мельеса, будет объявлен на фестивале в Ситжесе в конце этого года.
Хаапсалуский фестиваль фильмов ужасов и фантастики пройдет 28-30 апреля. Билеты и абонементы уже в продаже.
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