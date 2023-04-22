Эстонской публике представят криминальную комедию эстонского режиссера, работающего в Лондоне

Это англоязычный студенческий фильм, снятый в прошлом году в Лондоне, в знаменитой английской Национальной школе кино и телевидения, где автор получил степень магистра в феврале этого года.

Вдова на пенсии Элли смирилась с тем, что последние годы своей жизни она проведет в доме престарелых. Но все меняется, когда ее похищают два серийных убийцы-психопата.

„Этот фильм посвящается всем тем, кого нужно разбудить и встряхнуть, чтобы они снова начали жить“, — говорит режиссер о своей 17-минутной криминальной комедии.

Йоханнес Магнус Ауле закончил Балтийский институт кино, медиа, искусств и коммуникации Таллиннского университета по специальности киноискусство. Его студенческий фильм „Рейв“ участвовал почти в 20 международных фестивалях, а также был отобран для участия в конкурсе короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса на HÕFF 2020.

На данный момент Ауле работает в Лондоне, где готовит свой первый полнометражный фильм.



Всего в программе „Маленькие кошмары“ будут показаны восемь фильмов, отобранных из 238 отправленных на фестиваль короткометражных фильмов. В подборку также вошли „Голоса“ британского режиссера Эбби Лукаса, „Как создать привидение“ американского режиссера Джареда Хогана, „Эми и я“ голландского режиссера Бастиана Рука, „Ящик демона“ канадского режиссера Шона Вайнстайма, „Феррари“ французского режиссера Бориса Биау, „Инкар“ казахского режиссера Райымбека Альжанова и „Суруайка“ румынского режиссера Влада Иличевича.



Кроме того, в Хаапсалу пройдет традиционный европейский конкурс короткометражных фильмов имени Жоржа Мельеса , победитель которого получит серебряную награду имени Жоржа Мельеса и право претендовать на звание лучшего фантастического фильма Европы.