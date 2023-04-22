Открывается ретроспективная выставка известного британского фотографа об обманчивом мире консьюмеризма

В своем творчестве Майлз Олдридж часто обращается к теме пустых обещаний, которыми пичкает нас общество потребления. Художник помещает своих героинь в психоделические интерьеры, которые отсылают зрителя к богатым американским пригородам середины прошлого века, где каждый предмет в доме должен был подчеркнуть успех и статус своего хозяина. Вещи образуют ловушку, из которой не выбраться, — за приторной домашней идиллией скрываются печаль и разочарование. Эти работы родом из детства художника: они вдохновлены историей его мамы-домохозяйки, которая пыталась найти себя после тяжелого развода. Олдридж крайне редко позволяет каплям реальности просочиться в свой постановочный мир, впрочем, даже реальность кажется на его снимках фальшивой.

Руководительница выставочных проектов Fotografiska Tallinn считает важным обратить внимание посетителей музея на то, что в произведениях Олдриджа можно увидеть не только влияние эстетики гламурного Голливуда, но и огромную любовь автора к итальянской живописи. „Творчество Майлза намного глубже и многогранней, чем это может показаться на первый взгляд. Он черпает вдохновение в работах старых итальянских мастеров, таких как Микеланджело и Караваджо. Прекрасным тому примером служит серия с изображениями Девы Марии: вызывающе прекрасные женщины в окружении религиозных символов“.

Олдридж верит, что „фикция и театральность могут правдивее отображать реальность, чем документальные материалы“ и, исходя из этого, выстраивает сложные мизансцены, которые выглядят словно кадры из фильма.

Майлз Олдридж родился в Лондоне в 1964 году. Фотографией интересовался с юных лет. Первую камеру — Nikon F — ему подарил отец, известный художник-иллюстратор Алан Олдридж. Майлз Олдридж получил профессию графического дизайнера, помимо этого работал иллюстратором и режиссировал музыкальные видеоклипы. Долгое годы сотрудничал с итальянским изданием журнала Vogue и его легендарным главным редактором Франкой Соццани.

На выставке можно увидеть более 50 работ, все они сняты на пленку. Среди фотографий множество портретов таких звезд, как Софи Тернер, Виола Дэвис, Майкл Фассбендер и Донателла Версаче. Основная часть созданных Олдриджем портретов принадлежит Национальной портретной галерее в Лондоне. Также его работы можно увидеть в Музее Альберта и Виктории и в Британском музее в Лондоне, в Фонде Карминьяка и Музее Гальера в Париже, в Музее Дэвиса в массачусетском Колледже Уэллсли и в Международном центре фотографии в Нью-Йорке.