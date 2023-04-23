Определены коллективы, выступающие на празднике народной музыки

Общий руководитель праздника народной музыки Юхан Уппин сказал, что творческие руководители по группам инструментов были приятно удивлены пробами, так как молодые музыканты в целом играли очень хорошо. „Каждый отборочный прогон был как маленький концерт, потому что все коллективы звучали по-своему и манера исполнения одних и тех же песен была разной. Были и действительно по-настоящему особенные и творческие выступления“. Он добавил, что молодые люди хорошо освоили довольно сложный репертуар, и они должны поблагодарить учителей и своих руководителей, которые помогали им в этом начинании.

Праздник народной музыки „Päriselt“ состоится 1 июля на площади Вабадузе в Таллинне, где каждый вид инструментов исполнит по пять произведений. Всего на вечере выступят семь видов инструментов: каннели, волынки, скрипки, гармоники, аккордеоны, щипковые струнные инструменты и сводный оркестр. По словам Уппина, репертуар праздника в музыкальном плане совершенно разный, и для каждой группы инструментов учитывались ее особенности. „Например, в исполнении аккордеонов на празднике прозвучат пять песен, каждая из которых связана с различными выдающимися традиционными эстонскими аккордеонистами“.

XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление „Мосты“ пройдет 30 июня и 1 июля, праздник народной музыки „Päriselt“ - 1 июля. Торжественное шествие участников и певческий праздник „Püha on maa“ состоится 2 июля. Художественный руководитель XIII Молодежного фестиваля песни – Пярт Уусберг, главный постановщик XIII Молодежного фестиваля танца – Агне Куррикофф-Херман. Общий руководитель национального музыкального праздника – Юхан Уппин.

Список коллективов-участников праздника народной музыки, станет сегодня доступен на домашней странице XIII Молодежного праздника песни и танца.

Билеты на праздник песни и танца продаются со скидкой до 31 мая на сайте laulupidu.ee и во всех каналах продаж Piletilevi.



