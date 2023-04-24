В России отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой

В постановке режиссера Андрея Могучего участвовала 84-летняя актриса Лия Ахеджакова, которая в последние месяцы подверглась давлению из-за своей антивоенной позиции.

Как отмечает РБК, Театр наций отменил последний спектакль с Ахеджаковой в России. Ранее театр также отменил показ этого спектакля в Петербурге, планировавшийся 19 и 20 июня.

В феврале у Лии Ахеджаковой отобрали последнюю роль в театре „Современник“ в Москве, где она служила с 1977 года. В итоге актриса уволилась.

Но этого „патриотам“ показалось мало. Активист Виталий Бородин в апреле написал донос на Лию Ахеджакову. Он обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить в отношении актрисы дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В опалу, к слову, попал и сам режиссёр последнего спектакля Ахеджаковой. Министерство культуры России в апреле отказалось продлить контракт с Андреем Могучим, который занимал должность художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Петербурге.