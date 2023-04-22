„Остался месяц-два“: онколог заявил, что Заворотнюк не помогло лечение

Прогнозы врачей касательно выздоровления звезды сериала „Моя прекрасная няня“ совсем неутешительные. Так, один из онкологов заявил, что Заворотнюк „остался месяц, максимум два“.

Доктор Юрий Покровский в комментарии журналистам „ЭГ“ объяснил, что продолжительная болезнь актрисы уже, вероятно, повредила важные участки центральной нервной системы, а она восстановлению практически не подлежит. Смущает онколога также молчание семьи Заворотнюк, что, по его мнению, может быть связано с ухудшением состояния знаменитости.

„Опухоль распространяется, задевает структуры мозга. Это говорит о серьезных непорядках с ЦНС. Все печально и фатально, мы теряем человека. Вряд ли что-то поможет. Я думаю, что остался месяц, два максимум„, – прокомментировал Покровский.

В Сети ранее распространяли информацию, что у Заворотнюк развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно в СМИ также ходили слухи о том, что онкобольная звезда сериала „Моя прекрасная няня“ потеряла возможность говорить. Так решили после того, как дочь актрисы опубликовала Instagram-stories, в которой написала, что тяжело переживает невозможность советоваться с мамой.

И хотя прогнозы врачей звучат довольно обреченно, фанаты верят, что Заворотнюк все же удастся побороть недуг. Надежду, в частности, даёт тот факт, что комментирующие врачи не имеют отношения к лечению актрисы и поэтому не могут достоверно знать о реальном состоянии её здоровья.