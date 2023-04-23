Названа самая сексуальная женщина в мире 2023 года

Скромница Эшли заявила в интервью, что не видит ничего сверхсексуального в своей фигуре. Мол, ее тело, как и у всех остальных, „всегда меняется“ и „всегда развивается“. „В первый раз, когда я была на обложке Maxim, у меня не было детей, а в этот раз у меня трое малышей“, — рассказала она глянцу. Помимо близнецов Романа и Малахи, модель растит трехлетнего сына Исаака. „После того как я увидела, что мое тело так сильно изменилось после всех родов, мне трудно осознать, что я принимаю свое тело, и насколько новым и другим оно выглядит. Так что спасибо, Maxim!“ — призналась самая сексуальная женщина года на страницах издания.