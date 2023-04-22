ВИДЕО | „Замолчите уже!“: Лайма Вайкуле эмоционально заступилась за Лию Ахеджакову

На днях вышло новое видеообращение. Вайкуле эмоционально выступила в защиту Лии Ахеджаковой.

В этом году единственный спектакль с участием Лии Меджидовны пропал из афиши „Современника“ — якобы по просьбам зрителей. Спустя время актриса по собственному желанию написала заявление об уходе из театра, где проработала большую часть своей жизни.

Всё это, а также травля актрисы возмутила Лайму Вайкуле: „Как можно сейчас на нее нападать, когда она заслужила только любовь и почет? Поэтому замолчите уже и не трогайте вы людей талантливых. Вот это я бы хотела попросить“.

Певица напоминает, что каждый человек имеет право озвучивать свое мнение на все, что происходит в мире. „Что хочу — то говорю. Отстаньте. В этом и красота — в разнообразии мысли. Когда у людей разное мнение, они могут это обсуждать. Не агрессивно, красиво. В жизни люди должны иметь свое мнение и возможность понимать, развиваться, думать. Кто-то будет возражать — задумайтесь, может быть он прав“, — говорит Лайма.

Отметим, что уже который год певица проводит в Юрмале свой фестиваль „Лайма рандеву“. В 2022-м, по понятным причинам, концерт не состоялся. Сейчас же Вайкуле активно приглашает звезд на своё музыкальное событие. Она поделилась, что уже позвала Светлану Лободу, Андрея Данилко (Верку Сердючку), Андрея Макаревича и многие других артистов. Также Лайма надеется, что приедут Алла Пугачёва и Максим Галкин.