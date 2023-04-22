22.04.2023, 12:30
ВИДЕО | Юрий Шевчук выпустил клип на песню „Похороны войны“(1)
ФОТО: Youtube
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук и музыкант Дмитрий Емельянов выпустили клип на совместную песню „Похороны войны“. Он опубликован на официальном Youtube-канале группы ДДТ.
Юрий Шевчук неоднократно выступал против развязанной Россией войны в Украине. В середине августа прошлого года музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о „дискредитации“ российской армии.
На концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, сказав среди прочего, что „родина - это не ж...а президента, которую надо все время целовать“.