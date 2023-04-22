ВИДЕО | Юрий Шевчук выпустил клип на песню „Похороны войны“

Юрий Шевчук неоднократно выступал против развязанной Россией войны в Украине. В середине августа прошлого года музыканта оштрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье о „дискредитации“ российской армии.

На концерте в Уфе он выступил с антивоенной речью, сказав среди прочего, что „родина - это не ж...а президента, которую надо все время целовать“.