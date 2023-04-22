„Новое поколение 2023“: последние уик-энды апреля — время молодежных фестивалей

VII Международный фестиваль-конкурс сценических искусств „Новое поколение 2023“ состоится 22-23 апреля в Центре Русской культуры. В нём примут участие коллективы и солисты из Эстонии, Латвии и Литвы.

22 апреля – конкурсные прослушивания в номинации „вокал“.

23 апреля – конкурсные выступления в номинациях „театр“ и „хореография“.

VII Международный театральный фестиваль „Новое поколение 2023“ с участием коллективов из Эстонии, Финляндии и Франции состоится 29-30 апреля на площадках КЦ Линдакиви и RING lava Vene teater.

29 апреля, КЦ Линдакиви:

12:00 — спектакль по повести А.С.Пушкина „Метель“, Театр „Тет-а-тет“ (Ницца, Франция)

15:00 — музыкальный спектакль „Цветик-семицветик“, ДЦК „Музыканты“ (Хельсинки, Финляндия)

18:00 — спектакль для детей и взрослых „Душа подушки“, ДЦК „Музыканты“ (Хельсинки, Финляндия)

30 апреля и RING lava Vene teater — кабаре-мюзикл „Чиполлино italiano“, Музыкальный театр „SLL“ (Таллинн, Эстония) — закрытый показ для участников фестиваля.