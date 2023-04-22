„Новое поколение 2023“: последние уик-энды апреля — время молодежных фестивалей
22-23 апреля в Центре Русской культуры проходит VII Международный фестиваль-конкурс сценических искусств „Новое поколение 2023“. Через неделю в КЦ Линдакиви и RING lava Vene teater состоится одноимённый театральный фестиваль.
VII Международный фестиваль-конкурс сценических искусств „Новое поколение 2023“ состоится 22-23 апреля в Центре Русской культуры. В нём примут участие коллективы и солисты из Эстонии, Латвии и Литвы.
22 апреля – конкурсные прослушивания в номинации „вокал“.
23 апреля – конкурсные выступления в номинациях „театр“ и „хореография“.
VII Международный театральный фестиваль „Новое поколение 2023“ с участием коллективов из Эстонии, Финляндии и Франции состоится 29-30 апреля на площадках КЦ Линдакиви и RING lava Vene teater.
29 апреля, КЦ Линдакиви:
12:00 — спектакль по повести А.С.Пушкина „Метель“, Театр „Тет-а-тет“ (Ницца, Франция)
15:00 — музыкальный спектакль „Цветик-семицветик“, ДЦК „Музыканты“ (Хельсинки, Финляндия)
18:00 — спектакль для детей и взрослых „Душа подушки“, ДЦК „Музыканты“ (Хельсинки, Финляндия)
30 апреля и RING lava Vene teater — кабаре-мюзикл „Чиполлино italiano“, Музыкальный театр „SLL“ (Таллинн, Эстония) — закрытый показ для участников фестиваля.