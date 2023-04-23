Покинувший Россию стендап-комик Руслан Белый готовится стать отцом

До переезда в Турцию артист жил в Москве. Он говорил, что никуда не собирается переезжать, но в ближайшие десять лет мечтает купить домик в Италии. Но, похоже, в ближайшие годы о домиках в Италии россиянам придётся забыть — даже тем, кто против войны.

Интересно, что российский источник скромно пишет, что основывается на слухах. На самом деле все факты известны и находятся в открытом доступе.

На днях Руслан дал интервью „Медузе“, где рассказал о выходе на новой платформе антивоенного концерта „Всё ещё“. Причём его удалось записать в декабре прошлого года в Москве. „Я вкладывал такой посыл — этот концерт не для уехавших, а именно для тех, кто остался или на тот момент оставался в России. Я писал шутки, находясь в России, и выступать хотел тоже перед российским зрителем“, — говорит Белый.

Однако творческую паузу взять придётся: „мы ждем ребенка и в следующие полгода-год будем заниматься исключительно этим — в целом я бы и так взял паузу в творческой деятельности, потому что мне надо помогать супруге, налаживать быт и так далее“.

Что будет потом — не совсем понятно: „Я четко понимаю, что, когда вернусь к творчеству, не буду шутить про Российскую Федерацию, находясь за ее пределами. Я просто не имею права это делать. ... Мне придется снять эту маску сноба, который не признает инстаграм, тикток и ютьюб. Это напыщенное отношение было неправильным. На моем примере давайте покажем людям, что никогда не поздно меняться. Поэтому, конечно, я буду что-то придумывать: подкасты, блоги, постараюсь реанимировать свои дохлые соцсети. Буду более открыт этому миру“.

Почему же российские источники, как бы стесняясь, не могут прямо сказать, что то, о чём они пишут, вовсе не слухи, а прямая речь артиста? Да потому что интервью он дал „Медузе“, которая в России стала „нежелательной организацией“, и теперь наказать могут даже за цитирование её материалов.