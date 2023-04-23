В России Лайму Вайкуле заподозрили в „реабилитации нацизма“

Лайма Вайкуле высказала мнение, что памятники советским солдатам, павшим во второй мировой войне, не имеют художественной ценности: „Не понимаю людей, которые говорили, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату, — заявила Лайма. — Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет“.