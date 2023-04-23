В России Лайму Вайкуле заподозрили в „реабилитации нацизма“(9)
Лайма Вайкуле рискует больше никогда не побывать в России, — предполагает Voice. Заявления певицы признали „оскорбляющими историческую память и тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны“. Правда, решения суда пока нет, но „ярость благородная“ уже вскипает.
Лайма Вайкуле высказала мнение, что памятники советским солдатам, павшим во второй мировой войне, не имеют художественной ценности: „Не понимаю людей, которые говорили, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату, — заявила Лайма. — Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет“.
Очередные „общественники“ — на этот раз из движения „Зов народа“ — отреагировали на эти слова. Активисты написали обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, в котором попросили запретить въезд Вайкуле на территорию России и проверить певицу на „реабилитацию нацизма“, так как считают ее заявления „оскорбляющими историческую память и тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны“.