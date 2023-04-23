ФОТО | 60-летняя Деми Мур продемонстрировала идеальную фигуру на пляже

На пляжных снимках, которыми поделилась актриса, она принимает солнечные ванны вместе с прелестной крохотной собакой по имени Пилаф, породы чихуахуа. Заметим, что эти фото никого не смогли оставить равнодушным. Даже те, кто не в восторге от Деми, пришли в умиление от её очаровательного питомца. Что же касается самой Мур, то она порадовала своих фанатов, показав, в насколько потрясающей форме она пребывает. Ведь Деми удалось до сих пор сохранить фигуру, как у молодой девушки. Даже 29-летняя дочь звезды Талула, отметившись в комментариях, написала, что ее мать выглядит просто „роскошно“. Сама же актриса снабдила снимки со своего отдыха шутливой подписью „Пилаф загорает!“