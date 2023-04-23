ФОТО | 60-летняя Деми Мур продемонстрировала идеальную фигуру на пляже
„Как только ей это удаётся?“ — не устают изумляться фанаты Деми Мур . На седьмом десятке американская актриса ухитряется выглядеть в маленьком чёрном купальнике просто великолепно. В этом смогли убедиться все, кто увидел новые фото, которыми поделилась 60-летняя актриса на своей странице в социальной сети. Эти снимки опубликовало, в том числе, и издание Daily Mail.
На пляжных снимках, которыми поделилась актриса, она принимает солнечные ванны вместе с прелестной крохотной собакой по имени Пилаф, породы чихуахуа. Заметим, что эти фото никого не смогли оставить равнодушным. Даже те, кто не в восторге от Деми, пришли в умиление от её очаровательного питомца. Что же касается самой Мур, то она порадовала своих фанатов, показав, в насколько потрясающей форме она пребывает. Ведь Деми удалось до сих пор сохранить фигуру, как у молодой девушки. Даже 29-летняя дочь звезды Талула, отметившись в комментариях, написала, что ее мать выглядит просто „роскошно“. Сама же актриса снабдила снимки со своего отдыха шутливой подписью „Пилаф загорает!“
Сложно осознать, что в скором времени Деми официально станет бабушкой. Ведь её старшая дочь, 34-летняя Румер, готовится к рождению первенца от своего бойфренда, фронтмена группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса. И Мур уже пообещала, что она будет „сумасшедшей отчаянной бабушкой“.