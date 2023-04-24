В Таллинне впервые с концертной программой „L'amour-мур или Держава набекрень“ выступит Дмитрий Назаров и его жена

Народный артист РФ, лауреат премий „Чайка“ и „Хрустальная Турандот“ Дмитрий Назаров — актер с мощной энергетикой и уникальным сценическим темпераментом, человек редкого обаяния, способный „протянуть руку сквозь экран или через рампу“ и „сыграть на струнах души“ каждого зрителя.

Яркая завораживающая жизнь в кадре и за кадром, на театральной сцене и киноэкране подарила ему любовь миллионов. Блестящие роли в спектаклях МХТ им. Чехова («Лес“, „Мастер и Маргарита“ и др.), неподражаемые работы в кино и сериалах («Кухня“, „Вызов“, „Шпион“, „Вокзал“, „Штрафбат“ и др.), популярных телепроектах — нет такой сферы творчества, в которой уникальный импровизационный талант Дмитрия Назарова не нашел бы применения.

Но в этот вечер артист предстанет перед зрителями без маски и грима вместе со своей супругой. Их новый проект с шутливым названием „L’amour-мур или держава наберкень! » дает возможность открыть для себя совершенно иного Назарова. Сам Дмитрий Юрьевич рассказывает об идее „L’amour — Мур!“ так:

Как совместить Театр с Эстрадой, Чтоб ничего не потерять? Для этого, похоже, надо Слезу с улыбкою смешать.

Как Чехова смешать с Дассеном, Как музыкой стихи объять? Для этого, проникновенно, Мы будем жить, а не играть.

Живёт кларнет с аккордеоном, С гитарой добрый контрабас, Ударные живут с актёром! Всё будет с вами и про вас!

*Ля мур-мур До 2-ого мая включительно все билеты на концертную программу Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой со скидкой в 30% на сайте билетного оператора piletilevi.ee