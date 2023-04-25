9 мая в Таллинне с большим концертом выступит Эрос Рамазотти(2)
9 мая на сцене арены Tondiraba состоится концерт Eros Ramazzotti в Таллине, сообщает портал balticevents.info.
Первый большой успех Рамазотти познал в 1984 году на престижном фестивале в Сан-Ремо в категории дебютантов, где он занял первое место, исполнив песню „Terra promessa“ («Земля обетованная“), которая завоевала после этого всю Европу. Уже на следующий год он вернулся в Сан-Ремо с песней из своего дебютного альбома, и хотя тогда не занял первого места, сингл был выпущен по всему Старому Свету и имел большой успех и миллионы продаж. Рамазотти стал первым итальянцем, выступившим в известном концертном зале „Radio City Music Hall“ в Нью-Йорке, причем при полном аншлаге.
С этого момента началась дорога к сверхпопулярности — третье и победоносное участие в фестивале в Сан-Ремо, миллионные продажи синглов, золотые и платиновые альбомы во многих странах, поклонники и особенно поклонницы повсюду, аншлаговые концерты и сотрудничество со звездами мировой величины Родом Стюартом, Элтоном Джоном, Тиной Тернер, Шер, Лаурой Паусини, Андреа Бочелли, Сантаной и многими другими выдающимися музыкантами.
В Таллинне Эрос Рамазотти даст большой концерт в рамках своего мирового тура „Batotto Infinito“. Билеты на концерт доступны в кассе Mticket.eu (https://ee.mticket.eu/en/tallinn/eros-ramazzotti-tallinn-640.html)