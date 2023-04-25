9 мая в Таллинне с большим концертом выступит Эрос Рамазотти

Первый большой успех Рамазотти познал в 1984 году на престижном фестивале в Сан-Ремо в категории дебютантов, где он занял первое место, исполнив песню „Terra promessa“ («Земля обетованная“), которая завоевала после этого всю Европу. Уже на следующий год он вернулся в Сан-Ремо с песней из своего дебютного альбома, и хотя тогда не занял первого места, сингл был выпущен по всему Старому Свету и имел большой успех и миллионы продаж. Рамазотти стал первым итальянцем, выступившим в известном концертном зале „Radio City Music Hall“ в Нью-Йорке, причем при полном аншлаге.