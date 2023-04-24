Черная Вдова ушла: Скарлет Йоханссон покинула киновселенную Marvel

„Глава окончена. Я сделала все, что должна была сделать“, — отметила Йоханссон и отметила, что участие в супергеройских фильмах на протяжении десяти лет стало для нее уникальным опытом.

Впервые в образе Наташи Романофф актриса предстала в фильме „Железный человек 2“, вышедшем на экраны в 2010 году. Потом были „Мстители“ в 2012 году, „Первый Мститель: Другая война“ (2014), „Мстители: Эра Альтрона“ (2015), „Первый Мститель: Противостояние“ (2016), „Мстители: Война бесконечности“ (2018), „Капитан Марвел“ (2019), „Мстители: Финал“ (2019). В последнем фильме героиня Йохансонн погибла, однако в 2021 актриса вновь сыграла Наташу Романофф в „сольнике“ „Чёрная Вдова“.