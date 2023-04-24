Против лидера группы „Несчастный случай“ Алексея Кортнева возбудили уголовное дело

Дело, как уточняется, возбуждено по статье 319 УК РФ „Оскорбление представителя власти“. Она предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей (около 450 евро) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

В феврале появилось сообщение о том, что Кортнев был задержан за неприличный жест в адрес представителя полиции. Кроме того, стало известно о том, что концерт „Несчастного случая“ в Новосибирске был сначала перенесён на другую площадку, а потом отменён после сообщения о задымлении. Но тогда Кортнев успокоил поклонников. „Инцидент исчерпан, ничего страшного не произошло“, — сказал он, добавив, что даже протокол на него составлен не был.