Пугачева и Галкин продали замок под Москвой за сумасшедшую сумму: кто его купил

Имение пытались продать с прошлой осени, однако желаемый миллиард (11,2 млн евро) долго не готовы были выложить. Один из состоятельных россиян якобы предлагал за замок 7,8 млн евро, однако Алла Пугёчева не уступала.

Процесс тянулся, пока знакомый миллиардер семьи не согласился приобрести роскошное жилье за ту сумму, которую хотела Примадонна. Утверждают, что продажа уже состоялась и в замок заселился его новый владелец. Правда, папарацци толком ничего конкретного не разглядели, заметив лишь некий „силуэт в окне“ и авто. Так что имя тайного миллиардера остаётся неизвестным.