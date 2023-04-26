ВИДЕО | „Ходячая пропаганда ЛГБТ“: Киркоров попал в громкий скандал из-за „пикантного“ видео с мужчиной

Так, юрист Максим Суров обратился в Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить выступление Киркорова, а также всю его концертную программу на предмет пропаганды ЛГБТ. Скандальное видео распространил ряд российских Telegram-каналов.

„Киркоров является кумиром для многих людей – от мала до велика. И некоторые сочтут, что это нормально. Поэтому здесь надо проверять все от и до“, – объяснил юрист.

Скандал прокомментировал и адвокат певца Александр Добровинский. По его мнению, надзорные органы в итоге откажутся проверять Киркорова на пропаганду ЛГБТ. Защитник Киркорова не видит в этом состава указанного нарушения.

Тем временем комментаторы в российских пабликах не прекращают поливать Бедросовича грязью. Какие только „изощренные“ оскорбления не прилетали в его адрес.

„Старый пе**ик он, а не артист“, „Так а для каких людей он является кумиром? Для таких больных, как он сам?“, „Этого глиномеса давно пора выгнать со сцены“, „Он сам ходячая пропаганда ЛГБТ“, „Гадость“, – пишут россияне под новостью о Киркорове.