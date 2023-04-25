„Откачивают меня“: Екатерина Волкова попала в больницу после ареста подозреваемого в убийстве брата

Телезвезда очень переживает за близкого человека. После пережитого стресса исполнительница роли Веры в популярном сериале „Воронины“ почувствовала себя плохо. „Снова у меня капельница: жуткая анемия. Будем восстанавливаться. Восполняем дефицит, откачивают меня“, - сообщила Екатерина.

Оказалось, что у Волковой резко упало содержание гемоглобина и эритроцитов в крови, что способствовало развитию гипоксии. После оказания первой помощи артистку отпустили домой, однако ей теперь нужно два раза в день приезжать в клинику на капельницы. „После этого поеду на съемки: работу никто не отменял“, — добавила Екатерина.

Следствие подозревает брата актрисы в жестоком убийстве двух выходцев из России — фотографа из Санкт-Петербурга и его соседа. Волков находится под арестом. По версии следствия, конфликт произошёл, когда друзья отказались занять Волкову деньги.

Спустя два дня после шокирующей новости Екатерина вышла на связь и сообщила, что вся семья потрясена событиями. Звезда верит, что ее брат невиновен и скоро окажется на свободе. Однако связаться она не может ни с самим братом, ни с его адвокатом.