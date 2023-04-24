ФОТО | Кристина Асмус пришла без белья на ММКФ, сверкнув обнаженной грудью(7)
Российская актриса Кристина Асмус пришла в необычном наряде на открытие московского кинофестиваля. 35-летняя знаменитость выбрала для красной ковровой дорожки полупрозрачное плате, обнажающее ее грудь без белья, — радуется Topnews.
Серебристо-голубое платье украшено стразами и перьями. Наряд дополнен золотистым поясом с замысловатой бахромой.
Звезда в откровенном наряде сразу стала центром притяжения внимания журналистов, съехавшихся на мероприятие. Судя по всему, ее не смущало отсутствие белья и практически обнаженная грудь, выставленная на радость зрителей.
По мнению зрителей этот наряд стал самым экстравагантным на красной дорожке среди дефилирующих звезд.
Впрочем, стилист Омар Байрамов не оченил такую откровенность: „Платье из серии „она носит все лучшее сразу“. Тут и стразы, и накладной шлейф, и пояс из перьев. Все вместе выглядит весьма нелепо“.
Сама Кристина со свойственной самоиронией отреагировала на отзывы и заголовки прессы: „Кристина Асмус засветила обнажённую грудь, отказалась надеть бюстгальтер, шокировала очень смелым нарядом, вышла в экстравагантном платье с торчащими сосками, оконфузилась на дорожке с голой грудью — эти и другие заголовки можно почитать сейчас буквально везде после моего выхода на ММКФ. Я таких подробностей про свою грудь даже во времена „Текста“ не помню. Ну что ж, пришло время открыть автора этого невероятно смелого платья. Это дубайский бренд, принадлежащий российскому дизайнеру Тамам Хумарифф. Все изделия couture в единственном экземпляре. Я в восторге от платья и отвечу на один из самых популярных вопросов - нет, на камнях сидеть было не больно“.