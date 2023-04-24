ФОТО | Кристина Асмус пришла без белья на ММКФ, сверкнув обнаженной грудью

Сама Кристина со свойственной самоиронией отреагировала на отзывы и заголовки прессы: „Кристина Асмус засветила обнажённую грудь, отказалась надеть бюстгальтер, шокировала очень смелым нарядом, вышла в экстравагантном платье с торчащими сосками, оконфузилась на дорожке с голой грудью — эти и другие заголовки можно почитать сейчас буквально везде после моего выхода на ММКФ. Я таких подробностей про свою грудь даже во времена „Текста“ не помню. Ну что ж, пришло время открыть автора этого невероятно смелого платья. Это дубайский бренд, принадлежащий российскому дизайнеру Тамам Хумарифф. Все изделия couture в единственном экземпляре. Я в восторге от платья и отвечу на один из самых популярных вопросов - нет, на камнях сидеть было не больно“.