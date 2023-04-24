Какие продукты приводят к импотенции(4)
У эректильной дисфункции (или импотенции) есть множество причин. Этот синдром может появиться у людей с патологиями ЦНС, вен, сосудов и других заболеваний. Иногда импотенция грозит тем, кто ведет неправильный образ жизни. Ученые выяснили, что эректильная дисфункция может появиться из-за неправильного питания. Об этом сообщает „Рамблер“.
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в котором проанализировали данные о диетах и здоровье мужчин разного возраста. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network. Анализ начался в 1986 году. За это время исследователи обработали анкеты более 21 тысячи мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Все они были работали в сфере медицины и знали о том, как вести здоровый образ жизни, но не все его придерживались.
Они пришли к выводу, что мужчины, в чей рацион входили продукты с „плохими“ жирами, чаще страдали от эректильной дисфункции, чем те, кто соблюдал диету. Импотенция у тех, кто употреблял много красного и переработанного мяса, а также масла и маргарина, появлялась гораздо раньше.
Эксперты предполагают, что диета не связана напрямую с импотенцией. Такой рацион становится проблемой для сердца и сосудов, а заболевания этих органов могут стать причиной эректильной дисфункции.
Мужчинам рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой насыщенными жирами, овощами и фруктами. Этот тип питания считается наиболее сбалансированным и может помочь в профилактике многих заболеваний, в том числе и эректильной дисфункции. Эксперты предполагают, что это может замотивировать мужчин вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания.