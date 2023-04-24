Какие продукты приводят к импотенции

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в котором проанализировали данные о диетах и здоровье мужчин разного возраста. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network. Анализ начался в 1986 году. За это время исследователи обработали анкеты более 21 тысячи мужчин в возрасте от 40 до 75 лет. Все они были работали в сфере медицины и знали о том, как вести здоровый образ жизни, но не все его придерживались.

Они пришли к выводу, что мужчины, в чей рацион входили продукты с „плохими“ жирами, чаще страдали от эректильной дисфункции, чем те, кто соблюдал диету. Импотенция у тех, кто употреблял много красного и переработанного мяса, а также масла и маргарина, появлялась гораздо раньше.

Эксперты предполагают, что диета не связана напрямую с импотенцией. Такой рацион становится проблемой для сердца и сосудов, а заболевания этих органов могут стать причиной эректильной дисфункции.

Мужчинам рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой насыщенными жирами, овощами и фруктами. Этот тип питания считается наиболее сбалансированным и может помочь в профилактике многих заболеваний, в том числе и эректильной дисфункции. Эксперты предполагают, что это может замотивировать мужчин вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания.