Подарил ресторан и шикарное кольцо: молодой жених балует Буланову подарками

Даже разница в возрасте в 19 лет не смущает пару, а скорее, наоборот, только скрепляет их отношения. Валерий делает все для того, чтобы артистка была счастлива. Он давно прошел все проверки и доказал, что с Татьяной Булановой встречается не ради пиара. Бизнесмен заваливает возлюбленную дорогими подарками и буквально сдувает с нее пылинки.

Они еще не муж и жена, а Валерий уже преподнес любимой подарок за полмиллиона евро: примерно в такую цену ему обошёлся ресторан, который будет принадлежать артистке. Он расположен на крыше одного из торговых центров Санкт-Петербурга и сейчас готовится к открытию.

„Я не очень понимаю, как все будет, но надеюсь на Валерия в этом вопросе. Но к ресторану я буду иметь самое непосредственное отношение: меню продумывать, привлекать друзей выступать и сама буду выступать. Занимается подбором персонала Валера“, — рассказывает артистка.

Кстати, старший сын Татьяны тоже будет работать в семейном ресторане, Валерий нашел место и для него.

Не исключено, что открытие приурочат к свадьбе пары. Торжественную дату пока не называют, но подготовка к церемонии идет полным ходом. Татьяна уже нашла подходящее платье и выбрала туфли, а еще она села на жесткую диету, чтобы точно быть в форме в важный день. „Я уже скинула 5 килограммов. Но вообще я всю жизнь худею, и сейчас результаты дают о себе знать“, — делится она.

Все свадебные хлопоты взвалил на себя Валерий. Но за ними он не забывает радовать будущую жену. Например, не так давно преподнес ей кольцо за 5000 евро.

„Я его люблю и доверяю. И хочется верить, что буду счастлива. Хотя я прошлые два раза тоже так думала“, — оговаривается Буланова.

В планах Руднева купить дом у моря и загородный дом, чтобы перебраться из пятикомнатной квартиры Татьяны. „Бюджет у нас общий. Валера приносит деньги. Но знаете, — смеется Татьяна, — Мои деньги мои — это мои, а деньги мужа — общие“.