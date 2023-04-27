„Суши на заправке“: Ксения Собчак высказалась о новом шоу Павла Воли

Недавно на канале ТНТ вышел программы „Шоу Воли“ (мы его можем найти в Youtube), которая, как предполагается, должна заменить „Вечерний Ургант“, который больше года и не выходит, и официально не закрывается. Ксения Собчак резко раскритиковала новый проект. По ее мнению, Воля никогда не сможет заменить Урганта. Об этом сообщает „Рамблер“.