„Суши на заправке“: Ксения Собчак высказалась о новом шоу Павла Воли(1)
Недавно на канале ТНТ вышел программы „Шоу Воли“ (мы его можем найти в Youtube), которая, как предполагается, должна заменить „Вечерний Ургант“, который больше года и не выходит, и официально не закрывается. Ксения Собчак резко раскритиковала новый проект. По ее мнению, Воля никогда не сможет заменить Урганта. Об этом сообщает „Рамблер“.
„Шоу Воли — немного как суши, купленные на заправке. То есть на первый взгляд все ингредиенты вечернего шоу тут есть, суши выглядят как суши — звездные гости, дети, песни, игры, даже шутки о новостях. Но есть это все равно невозможно“, — считает журналистка.
Собчак также обратила внимание на то, что создатели „Шоу Воли“ скопировали многое из американских передач. Впрочем, это можно отнести к очень многим телепроектам.
Однако „Шоу Воли“ слишком напоминает „пиратскую копию“ „Вечернего Урганта“: „вечерние“ декорации, соведущий на „подпевках“ (вместо Дмитрия Хрусталёва — Илья Соболев), звёздные гости (разве что ведущий общается с ними без стола). Даже логотип сход „до степени смешения“.