„Она подтвердила. Это не шутка“: заявление о помощи Ани Лорак для ВСУ произвело мгновенный эффект. Теперь ее концерты в России отменяют

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко, открывший сбор средств на дроны для украинских военных, накануне опубликовал пост, в котором поблагодарил артистку за 80 тысяч гривен(2 000 евро). Ниже он отметил: „Это не шутка. Ани Лорак не впервые помогает ВСУ“

Новость быстро попала на глаза россиянам, бросившимся „отменять“ Лорак и оскорблять ее. В частности, они призвали лишить исполнительницу доходов.

„Тварь Лорак никогда больше не должна получать деньги в России. Все ее источники дохода должны быть заблокированы, счета – арестованы, авторские отчисления не должны выплачиваться“, – написали в одном из российских Telegram-каналов.



Сергей Стерненко отреагировал на истерику в РФ и удалил сообщения о певице. Он заявил, что не желал ей навредить, но впоследствии добавил: „Что касается Ани Лорак, то я сначала сам в это не поверил. Но уточнил у общего знакомого, тот переспросил ее, и она подтвердила“.

Напомним, что меньше месяца назад певица дала интервью Алене Блин, в котором заверила, что никогда не будет жертвовать деньги на армию, ведь ее брат погиб на войне много лет назад.

Концерты Лорак в российских городах массово отменяют. Местные власти боятся, чтобы к ним приезжала „не определившаяся“ артистка, ведь она может тратить заработанные средства на украинскую армию.