ФОТО | 59-летний Игорь Верник женился в третий раз

Сообщение о свадьбе 59-летнего актера и шоумена появилось в аккаунте в соцсетях его близнеца Вадима. „Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!“ — написал он и опубликовал первое фото со свадьбы.

Событие, судя по всему, отметили в кругу самых близких. На Игоре был не слишком строгий костюм, на Наталье — короткое белое платье свободного кроя с пышной тюлевой юбкой, босоножки телесного оттенка и ромашки в руках вместо роз.

В комментарии к посту коллеги и поклонники артиста написали пожелания любви и возгласы „Горько!“. Среди тех, кто уже успел поздравить пару, — продюсер Иосиф Пригожин, певица Саша Савельева, актриса Наталья Швец, актер Максим Лагашкин и многие другие.

Для Верника это уже третий брак. Первый продлился пять лет, второй — на журналистке Марии Казаковой — десять, в нём у супругов родился сын Григорий. Для Натальи это тоже не первое замужество: она была замужем за архитектором Александром Цимайло, в браке родилось двое детей.