Гуф разводится с супругой. Брак не продлился и двух лет

Гуф решил лично обо всем предупредил поклонников. „Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом“, — написал он.

Дочь у музыканта и модели родилась в прошлом году. Молодой отец был счастлив, а все его близкие были рады тому, что в жизни исполнителя хита Ice Baby наступила светлая полоса. Дело в том, что Гуф после развода с Айзой и неудачных отношений с Кети Топурией постоянно попадал всё в новые скандалы. Большинство из них связаны с употреблением запрещенных веществ. И хоть сам Алексей осознаёт своё пагубное пристрастие и пытается с ним бороться, но при этом ранит близких ему людей.

Танцовщица Юлия смогла на какое-то время обуздать буйный нрав мужа, а 22 декабря 2021 года они даже сыграли свадьбу. Казалось, наступила идиллия. Но уже в начале 2023 года Долматов „сорвался“ и стал творить неприятные вещи на камеру. И хоть его удалось поместить в рехаб, в семье наметился разлад, который супруги не смогли преодолеть.