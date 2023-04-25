Исполнительницу хита „Я у твоих ног“ Наталию Власову ввели в кому

Певице стало плохо в воскресенье вечером на корпоративе в Москве. Во время выступления в ночном клубе она за кулисами потеряла сознание. Как оказалось, артистка ещё до выхода на сцену жаловалась на самочувствие, но не стала отменять запланированное выступление. Прибывшие медики выявили у Натальи сердечную недостаточность. Состояние поп-звезды резко ухудшилось.

Артистку доставили в больницу, где сразу перевели в реанимацию. Врачи начали обсуждать возможность введение Власовой в кому, но ее мама сначала выступала против. Выяснилось, что проблемы с сердцем у исполнительницы хита „Я у твоих ног“ уже давно, а ее диагноз - ишемия.

Вчера вечером врачи пошли на радикальные меры. „Ввели в медикаментозную кому в 18:30. В сознание так и не приходила“, — поделился инсайдер в интервью „СтарХиту“.

Пиар-менеджер артистки подтвердил, что ее госпитализировали. „Наталия действительно в больнице. Попала в реанимацию, проблемы с сердцем. В целом, информация, которая есть в СМИ по окружению артистки, правда. Только вопрос в том, что это за окружение. Потому что, по идее, об этом знаем я, ее мама и близкие родственники от самой Наташи“, — рассказал Андрей Карпов в беседе с „Газетой.ру“.