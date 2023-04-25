Дочь Константина Кинчева умерла в 36 лет

Мария скончалась от остановки сердца, однако более подробный диагноз не известен. В окружении звездной наследницы уверяют, что речь не идет об алкоголе или наркотиках, поскольку дочь Кинчева следила за здоровьем. К слову, солист „Алисы“ приходился Марии не родным папой, о чем долгое время никто не догадывался. Девушка родилась в первом браке ее матери Александры Панфиловой с журналистом Евгением Амановым, но рокер ее удочерил и дал свою фамилию. Позже у супругов родилась дочь Вера.