Дочь Константина Кинчева умерла в 36 лет(2)
Большое горе постигло семью известного рокера и лидера группы „Алиса“ Константина Кинчева – его дочь умерла в возрасте 36 лет. Трагическое событие произошло в начале апреля, но родные покойной держали все в секрете, известно о случившемся стало уже после похорон девушки, — уточняют „7 дней“.
Мария скончалась от остановки сердца, однако более подробный диагноз не известен. В окружении звездной наследницы уверяют, что речь не идет об алкоголе или наркотиках, поскольку дочь Кинчева следила за здоровьем. К слову, солист „Алисы“ приходился Марии не родным папой, о чем долгое время никто не догадывался. Девушка родилась в первом браке ее матери Александры Панфиловой с журналистом Евгением Амановым, но рокер ее удочерил и дал свою фамилию. Позже у супругов родилась дочь Вера.
В 2011 году Мария родила мальчика, которого назвали Лукой, а в 2019-м второй раз стала мамой, на свет появился ее второй сын Тихон. Кинчев очень обрадовался внукам и с удовольствием их воспитывал.
Звездная наследница, в отличие от младшей сестры Веры, подвизающейся на актерском поприще , вела непубличный образ жизни. Она являлась выпускницей театроведческого факультет ГИТИСа, а последние годы занималась организацией съемок. В 2017 году Мария вышла замуж за отца своих детей Петра Горбачёва.