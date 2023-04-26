Фильмы про аптекаря Мельхиора достигают все новых стран
Трилогия про аптекаря Мельхиор выходит на все новые рынки: в апреле первый фильм увидели канадские зрители, в мае премьера трилогии состоится на кинофестивале в Испании, а также картины дойдут до клиентов крупных стриминговых сервисов в Чехии и Германии.
Продюсер фильмов про аптекаря Мельхиора Танель Таттер, рассказал, что, в то время как третий фильм лидирует в эстонских кинотеатрах, продолжается и непрерывная работа с международными прокатчиками: „У „Аптекаря Мельхиора“ уже появились международные поклонники – фильм был показан более чем в десяти странах, а уже этой весной добавятся Канада, Испания, Чехия, Германия, Латвия и Турция. Третью картину „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ в эстонских кинотеатрах уже посмотрели более 45 000 человек. Хотя весенняя погода все активнее зовет людей на природу, мы приглашаем всех любителей истории и детективов присоединиться к новым приключениям аптекаря Мельхиора“.
Таттер отметил, что хотя каждая детективная история воспринимается, как отдельный полнометражный фильм, части трилогии лучше смотреть последовательно: первый и второй фильмы уже можно увидеть на платформах проката фильмов Telia и Elisa.
25 апреля, премьера первого фильма трилогии состоялась на фестивале северных и балтийских фильмов Bright Nights в Оттаве, Канада, где показ фильма „Аптекарь Мельхиор“ состоится в сотрудничестве с посольством Эстонии: https://www.bytowne.ca/movies/bright-nights-melchior-the-apothecary/
В США „Аптекарь Мельхиор“ уже входил в программы четырех кинофестивалей. Создатели фильма привезли домой две награды фестиваля фильмов ужасов Screamfest: за лучшую операторскую работу и лучший монтаж. В январе этого года фильм был показан на одном из самых важных фестивалей Северной Америки – кинофестивале Палм-Спрингс в Калифорнии. „Буквально в апреле „Аптекарь Мельхиор“ в третий раз добрался до американской аудитории на St. Paul Film Festival, который проходит в Миннеаполисе уже 42 года. Первая часть „Аптекаря Мельхиора“ была показана в программе „Мировое кино“: состоялись в общей сложности три показа“, - отметил Таттер. Осенью 2023 года трилогию также покажут на кинофестивале в Нью-Йорке.
Затем детективный приключенческий фильм, действие которого происходит в средневековом Таллинне, увидят испанцы. 5–13 мая в испанском Бильбао пройдет фестиваль фантастических фильмов FANT, где 7 мая в конкурсной программе будет показан первый фильм трилогии про аптекаря Мельхиора: https://www.fantbilbao.eus/programa-2022/
Права на трилогию также купила чешская стриминговая платформа https://www.iprima.cz/, клиенты которой смогут увидеть фильмы в мае. Также было подписано соглашение с крупнейшей телекоммуникационной компанией Германии Magenta TV, клиентами которой являются 40 миллионов домохозяйств. Фильмы будут демонстрироваться там в мае этого года: https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/magentatv-drama-talk-und-noch-viel-mehr-1031248
Фильмы про аптекаря Мельхиора также были показаны в Южной Корее, Японии, Индонезии, Аргентине, Уругвае, Азербайджане, Финляндии, Индии и Португалии. Кроме того, с картинами смогут ознакомиться турецкие зрители на кинофестивале, который пройдет с мая по сентябрь.
Продажей прав на показ трилогии занимается международный агент Global Screen. Также было подписано соглашение со стриминговой платформой Amazon, которая к 2024 году выпустит для немецкоязычных рынков основанный на трилогии сериал. Кроме того, в работе находится латвийский дубляж фильмов.
„Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“. Сюжет:
Жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека удается спасти, но тот теряет память и не знает, как оказался в незнакомом Таллинне.
Найденное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиона на след ночного братства. Вопросы вызывает и выступавшая на ярмарке труппа. Зловещие признаки указывают на то, что опасность грозит не только оправляющемуся после покушения незнакомцу, но и выхаживающему молодого человека Мельхиору и Кетерлин.
Тем временем в город прибывает папский легат, известный как беспощадный охотник на ведьм...
Фильмы про аптекаря Мельхиора в прошлом году привлекли в эстонские кинотеатры больше зрителей, чем любая другая кинокартина: первую часть посмотрели около 130 000 человек, а вторую – более 86 000 человек. Помимо Эстонии, в прошлом году „Аптекарь Мельхиор“ был показан в 10 странах мира, а в этом году выйдет в еще нескольких: например, в Канаде, Испании, Турции и Чехии, где будет показан уже в апреле и мае.
Трилогия про аптекаря Мельхиора основана на одноименной серии романов-бестселлеров. Авторы сценария Индрек Харгла, Элмо Нюганен и Олле Мирме поместили известных по книгам героев в несколько неожиданные события, добавив в сюжет новые повороты.
Режиссером картины стал Элмо Нюганен («Имена в граните“, „1944“). За производство отвечают: Taska Film («O2“, „Фред Юсси. Красота бытия“, „Зима“, „Встреча выпускников“, „Имена в граните“, „1944“), Nafta Films («O2“, „Тайное общество Супилинна“), Apollo Film Productions («Зима“, „Фильм старика“, „Болото“) и HansaFilm («Правда и справедливость“). Трилогия фильмов про аптекаря Мельхиора создается в результате совместной работы эстонских, немецких, латвийских и литовских кинематографистов, сопродюсерами выступают Maze Productions из Германии, Film Angels Productions из Латвии и InScript из Литвы. Оператор – Михкель Соэ, художник – Матис Мяэсалу, за монтаж отвечает Марион Коппель, композитор – Лийна Сумера, руководитель по спецэффектам – Ян Вильюс.
В главных ролях снялись: Мяртен Метсавийр, Маарья Йоханна Мяги, Ало Кырве, Карл Роберт Сааремяэ, Отт Райдметс, Хеле Кырве, Андрес Мяхар, Яан Ууспыльд.