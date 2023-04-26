Фильмы про аптекаря Мельхиора достигают все новых стран

Затем детективный приключенческий фильм, действие которого происходит в средневековом Таллинне, увидят испанцы. 5–13 мая в испанском Бильбао пройдет фестиваль фантастических фильмов FANT, где 7 мая в конкурсной программе будет показан первый фильм трилогии про аптекаря Мельхиора: https://www.fantbilbao.eus/programa-2022/

В США „Аптекарь Мельхиор“ уже входил в программы четырех кинофестивалей. Создатели фильма привезли домой две награды фестиваля фильмов ужасов Screamfest: за лучшую операторскую работу и лучший монтаж. В январе этого года фильм был показан на одном из самых важных фестивалей Северной Америки – кинофестивале Палм-Спрингс в Калифорнии. „Буквально в апреле „Аптекарь Мельхиор“ в третий раз добрался до американской аудитории на St. Paul Film Festival, который проходит в Миннеаполисе уже 42 года. Первая часть „Аптекаря Мельхиора“ была показана в программе „Мировое кино“: состоялись в общей сложности три показа“, - отметил Таттер. Осенью 2023 года трилогию также покажут на кинофестивале в Нью-Йорке.

25 апреля, премьера первого фильма трилогии состоялась на фестивале северных и балтийских фильмов Bright Nights в Оттаве, Канада, где показ фильма „Аптекарь Мельхиор“ состоится в сотрудничестве с посольством Эстонии: https://www.bytowne.ca/movies/bright-nights-melchior-the-apothecary/

Таттер отметил, что хотя каждая детективная история воспринимается, как отдельный полнометражный фильм, части трилогии лучше смотреть последовательно: первый и второй фильмы уже можно увидеть на платформах проката фильмов Telia и Elisa.

Продюсер фильмов про аптекаря Мельхиора Танель Таттер , рассказал, что, в то время как третий фильм лидирует в эстонских кинотеатрах, продолжается и непрерывная работа с международными прокатчиками: „У „Аптекаря Мельхиора“ уже появились международные поклонники – фильм был показан более чем в десяти странах, а уже этой весной добавятся Канада, Испания, Чехия, Германия, Латвия и Турция. Третью картину „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ в эстонских кинотеатрах уже посмотрели более 45 000 человек. Хотя весенняя погода все активнее зовет людей на природу, мы приглашаем всех любителей истории и детективов присоединиться к новым приключениям аптекаря Мельхиора“.

Права на трилогию также купила чешская стриминговая платформа https://www.iprima.cz/, клиенты которой смогут увидеть фильмы в мае. Также было подписано соглашение с крупнейшей телекоммуникационной компанией Германии Magenta TV, клиентами которой являются 40 миллионов домохозяйств. Фильмы будут демонстрироваться там в мае этого года: https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/magentatv-drama-talk-und-noch-viel-mehr-1031248

Фильмы про аптекаря Мельхиора также были показаны в Южной Корее, Японии, Индонезии, Аргентине, Уругвае, Азербайджане, Финляндии, Индии и Португалии. Кроме того, с картинами смогут ознакомиться турецкие зрители на кинофестивале, который пройдет с мая по сентябрь.

Продажей прав на показ трилогии занимается международный агент Global Screen. Также было подписано соглашение со стриминговой платформой Amazon, которая к 2024 году выпустит для немецкоязычных рынков основанный на трилогии сериал. Кроме того, в работе находится латвийский дубляж фильмов.

„Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“. Сюжет:

Жена Мельхиора Кетерлин становится свидетельницей жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека удается спасти, но тот теряет память и не знает, как оказался в незнакомом Таллинне.

Найденное на месте происшествия кольцо приводит Мельхиона на след ночного братства. Вопросы вызывает и выступавшая на ярмарке труппа. Зловещие признаки указывают на то, что опасность грозит не только оправляющемуся после покушения незнакомцу, но и выхаживающему молодого человека Мельхиору и Кетерлин.

Тем временем в город прибывает папский легат, известный как беспощадный охотник на ведьм...