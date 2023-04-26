Двойник Ким Кардашьян умерла во время очередной пластической операции

34-летний двойник телезвезды Ким Кардашьян умерла от обширного сердечного приступа, произошедшего при хирургическом вмешательстве. Врачи оказали манекенщице необходимую помощь, однако им не удалось ее спасти.

По информации издания, семья манекенщицы, которая первая сообщила о ее смерти, открыла сбор средств на похороны с помощью платформы GoFundMe. Известно, что церемония погребения, на которую уже собрали 3500 долларов из желаемых 40 тысяч, состоится 4 мая.